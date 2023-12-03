شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مصرية بإسبانيا تشارك بانتخابات الرئاسة: حرصنا على أداء واجبنا نحو الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رحلة أسرة مصرية قطعت 600 كيلو مستقلين سيارتهم ومصطحبين معهم 3 أطفال، للمشاركة فى التصويت باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 بإسبانيا.

وأكدت الأسرة حرصها على أداء واجبهم نحو وطنهم والمشاركة في التصويت في انتخابات الرئاسة.

توافد عدد من المصريين المقيمين في أسبانيا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث بدأت السفارة المصرية فى أسبانيا استقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث وفقا للتوقيت المحلي فى أسبانيا وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.