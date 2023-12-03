شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبدالسند يمامة بالخارج تشيد بإقبال المصريين وحيادية البعثات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور راغب مصطفي، مدير حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة للمصريين بالخارج، بالملحمة التي سطرها أبناء مصر بالخارج والإقبال على عملية التصويت، مشيدا أيضا بحيادية السفارات والبعثات الدبلوماسية وإجراء العملية الانتخابية بحيادية وشفافية .

والتقي الدكتور راغب مصطفي أثناء متابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأخير بسفير مصر بالمملكة العربية السعودية السفير أحمد فاروق، مضيفا أنه أثناء متابعة سير العملية الانتخابية بالسعودية كان في استقبالنا البعثة الدبلوماسية وعلى رأسهم السفير ضياء الدين حماد وزير مفوض نائب رئيس البعثة، فضلا عن عدد من أبناء الجالية في المملكة العربية السعودية.