الرئيس البرازيلي: قادرون على حماية غاباتنا وزيادة إنتاجها الزراعي

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قبل مغادرته مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، أن البرازيل يمكنها الحفاظ على غاباتها وزيادة إنتاجها الزراعي في الوقت نفسه.

وأوضح الرئيس البرازيلي للصحافيين قبل توجهه إلى برلين "أردت أن أؤكد أنه يمكن تماما الحفاظ على الغابات وأننا نستطيع زراعة ما نريد".

وأكد وجوب تنفيذ خطة توسيع الأراضي الصالحة للزراعة من "دون إزالة الغابات" عبر تحويل أراضي الرعي.

وأوضح الرئيس البرازيلي أنه "لدينا اليوم برنامج صارم يتمثل في استعادة ما يقرب من 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وسنكون قادرين على مضاعفة الإنتاج. (و) سنتمكن من الحفاظ على كل شيء، كل شيء".