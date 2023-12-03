البابا فرنسيس يأسف لانتهاء الهدنة في غزة ويأمل بتجديدها في أقرب وقت

عبر البابا فرنسيس اليوم عن "حزنه لانتهاء الهدنة" في غزة، معربا عن أمله في أن "تتمكن الأطراف المعنية من التوصل في أقرب وقت ممكن لاتفاق جديد لوقف اطلاق النار".

واكد البابا الذي يتعافى من التهاب في الشعب الهوائية في بيان تلاه مساعد له في ختام صلاة التبشير الملائكي انه "في إسرائيل وفلسطين، الوضع خطير" مضيفا "في غزة هناك الكثير من المعاناة، وهناك نقص في الاحتياجات الأولية".