إطلاق نيران معادية على كفركلا وقصف مدفعي على تل نحاس وسهل مرجعيون

تعرضت بلدة كفركلا لإطلاق نار كثيف من العدو الصهيوني، كما تعرض تل نحاس لقصف مدفعي. واستهدف القصف المدفعي المعادي من دبابات ميركافا سهل مرجعيون بقذائف عدة.

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