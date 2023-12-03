«القادم ليس خيرا».. خبير عسكري: قد نجد حشودا من الفلسطينيين على الحدود المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن قرابة 400 ألف فلسطيني لا يزالون تحت آثار القصف الإسرائيلي بالمنطقة الشمالية في أعقاب نزوح 700 ألف مواطن إلى منطقتي وسط وجنوب غزة.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون" مساء السبت، رد محيي الدين على تساؤل بشأن مدى إمكانية نزوح الفلسطينيين إلى شريط الحدود المصرية بالتزامن مع قصف الاحتلال المتواصل للمناطق الجنوبية المتاخمة مع الحدود.

وقال الخبير العسكري إن "الشعب الفلسطيني من أعظم شعوب الأرض، صابر متمسك بأرضه لو أراد الفلسطينيين كما فعلت شعوب عديدة بالمنطقة أن يأتي إلى الحدود المصرية كان أتى؛ ولكن شهرين يخضع للقصف العنيف ولا يزال متمسك بأرضة على هذه الشريحة الضيقة، وهذه شهادة حق في بطولة الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "هناك البعض نائم تحت الأنقاض حاليا بعدما خلقوا غرف تحت المنازل المنهارة، وفضلوا الموت على أرضهم، ولكن القادم ليس خيرا؛ لأن الوضع الحالي تحت هذا الضغط الإنساني الشديد في ظل ضعف المساعدات واستهداف منظمة منشآت الأونروا من جيش الاحتلال؛ من الوارد أن نجد حشودا على الحدود المصرية على غير رغبتهم وقدرتهم على التحمل"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة خي من تتولى مسئولية إدارة العملية العسكرية، مضيفاً: "بعد أسبوعين من الصمت من تحدث بالأمس هو لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي؛ ليشرح تخطيط العملية في الوسط والجنوب".

وتابع لعميد محمود محيي الدين أن الإدارة الأمريكية تحرص على عدم المساس بالحدود المصرية في ظل موقف القيادة السياسية المصرية الواضح حيال هذا الموضوع الرافض لتهجير الفلسطينيين، مضيفا: "جيش الاحتلال لا يرغب تماما في تعكير صفو العلاقات مع مصر".