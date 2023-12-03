«يديعوت أحرنوت»: إسرائيل لن تنتصر على حمــ..ــاس

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن إسرائيل لن تحقق انتصارا على حركة حماس، حتى بعد أن يتمكن جيش الاحتلال من توجيه ضربة قوية للحركة تقضي على قدراتها العسكرية، محذرة صناع القرار في تل أبيب من مغبة شن عملية برية في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها نشرته اليوم الأحد، أن "التوغل في خان يونس جيد لإشباع شهية الانتقام، لكن من دون خطة لليوم التالي، فإنه لن يحقق شيئًا".

وأكدت أن استئناف جيش الاحتلال غاراته الجوية في جميع أرجاء القطاع "يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس".

ولفت التقرير إلى الشهادات التي قدمها الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة حماس في إطار صفقة التبادل الأخيرة، والتي أكدت أن الغارات الإسرائيلية "تهدد بالفعل حياة الأسرى."

وأشار التقرير إلى أن التقديرات تفيد بأن "معظم قيادات حركة حماس وأغلبية الأسرى الإسرائيليين موجودون في منطقة جنوب القطاع، وتحديدا في خان يونس".

ووفقا لـ "يديعوت أحرونوت"، فإن تجربة الحرب على غزة حتى الآن دللت على أنه ليس من السهولة القضاء على المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أنه حتى بعد 57 يوماً منذ بداية الحرب، لا يزال مقاتلو حركة حماس يواصلون القتال في العديد من أحياء مدينة غزة وعلى رأسها حي الشجاعية.

وتوقعت الصحيفة ألا تمتد الحرب الإسرائيلية على غزة لأكثر من أسبوعين إضافيين بسبب الضغط الأمريكي وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، لافتة إلى أنه ليس بوسع جيش الاحتلال تحقيق أهداف الحرب في هذه المدة.