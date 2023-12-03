رئيس النواب الأمريكي: عزل بايدن أصبح ضروريا

الشارقة - اميمة ياسر -

اعتبر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن "ضروري"، موضحا أن البيت الأبيض "يعرقل التحقيق في المخالفات التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة قد ارتكبوها."

وقال جونسون، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "كانت هذه خطوة ضرورية".

وأشار رئيس النواب الأمريكي إلى أن العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل و"يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب فتحت تحقيقا في تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه الذين ربما أساءوا استغلال مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.