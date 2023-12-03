انت الان تتابع خبر زلزال جديد يضرب سواحل الفلبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز في بيان، انه "تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.35 بالتوقيت العالمي (13.37 بتوقيت موسكو) على بعد 52 كيلومترا شمال شرق مدينة بيسلينج".

وأشار البيان إلى أن "بؤرة الزلزال كانت على عمق 56 كيلومترا".



ولم ترد معلومات بعد، عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية.

يوم أمس السبت، "تم تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للفلبين".

ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 63 كيلومترا. وأعقب ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية، قوة بعضها 6.4 درجة.

