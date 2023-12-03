شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات جنوب الفلبين اليوم، شمال شرق بيسليغ في جزيرة مينداناو, عقب زلزال بقوة 7,6 درجات في اليوم السابق.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي, إن المنطقة تعرضت في وقت مبكر اليوم ، وعلى مدى ساعات عدة، لأربع هزات ارتدادية قوية.

تحذيرات من تسونامي

أدى الزلزال إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي، واستدعى إصدار أوامر لسكان المناطق الساحلية بالذهاب إلى أماكن مرتفعة, ولم ترد أنباء بوقوع أضرار في المباني أو البنى التحتية حتى الآن.

وكانت سفارة المملكة في الفلبين حذرت المواطنين المتواجدين في جنوب الفلبين ودعت بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الإرتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو مساء أمس السبت 2023/12/02م بقوة 7.6 درجات ،