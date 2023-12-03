الشمري يؤكد أهمية العمل بمركز التنسيق المشترك لتعزيز أمن بلاده وإيران

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري اليوم الأحد أهمية العمل بالمركز المشترك للتنسيق والرصد (JCMC) التابع للحكومة العراقية ؛ لتعزيز أمن بلاده وإيران.



جاء ذلك خلال لقائه في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية الفريق أول محمد باقري ؛ لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الجارين.



وأكد الشمري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أهمية العمل في مركز التنسيق المشترك، بما يعزز أمن البلدين خاصة في تأمين الحدود العراقية الإيرانية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكثيف العمل في المجال الاستخباري .. موضحا أن الوزارة حريصة على تقوية أواصر العلاقات الثنائية.



ومن جانبه.. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية حرص بلاده على دعم أمن واستقرار العراق والعمل على ضبط الحدود الدولية المشتركة.



يشار إلى أن المركز، مؤسسة حكومية مكرسة للتنسيق ضمن أجهزة الحكومة العراقية وبين الحكومة وبين المجتمع الدولي بشأن المسائل المتعلقة بالتنسيق لإدارة الأزمات.