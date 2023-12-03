الخارجية السعودية تؤكد وجود توافق على رفع مستوى التطلعات بين بلاده وقطر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وجود توافق على رفع مستوى التطلعات الطموحة بين السعودية وقطر في عدة مجالات.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الخارجية السعودي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم /الأحد/ أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان - في كلمة خلال الاجتماع - إن المبادرات السعودية القطرية المشتركة ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة على كافة الأصعدة، مضيفا: "إننا جاهزون لعرض برنامج طموح يرقى إلى توجيهات القيادتين ويحقق تطلعات شعبي البلدين".

كان وزير الخارجية السعودي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ 158 لمجلس التعاون الخليجي بمشاركة وزراء الخارجية، للتحضير لاجتماع القادة الـ 44 الذي سينعقد بعد غد الثلاثاء بالدوحة.

