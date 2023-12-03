شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن تنظم مؤتمرا صناعيا لدعم "السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً غدا الإثنين، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكانت قد عقدت أمانة شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة بشأن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، مستعرضاً خطة عمل الأمانة بشأن الاستحقاق الانتخابي ودعم تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودور الأمانة في الحشد ودعوة المواطنين للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الدكتور سمير صبرى :"نحن أمام مهمة وطنية ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الحزب، ومهمة توعوية تبين للناس حقائق الأمور وطبيعتها وتشرح لهم حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع".

وأكد الدكتور سمير صبري، أن مشاركة المواطنين فى الاستحقاق الانتخابي المقبل وإبداء الرأي بجدية وإيجابية إنما يؤكدان رسوخ الجمهورية الجديدة واستقرارها، مشددا على أننا نشهد عرسا ديمقراطيا بإشراف قضائي كامل ومتابعة من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن مصر في الفترة الحالية تحتاج لقائد شجاع يحمي ويحافظ على تراب الوطن، ومن هنا ندعم ونفوض الرئيس السيسي لانتخابات رئاسية جديدة، مطالباً جموع المصريين على المشاركة السياسية والنزول لصندوق الاقتراع واختيار الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.