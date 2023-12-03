شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى "السيسى" بالقناطر الخيرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة المرأة المركزية برئاسة الدكتورة راندا مصطفي، وأمانة القليوبية برئاسة الدكتور أحمد يوسف رزق، مؤتمرا بعزبة أبو الغيط بالقناطر الخيرية لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

شارك في فعاليات المؤتمر لفيفاً من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالقليوبية، بالاضافة إلى أمينات المرأة على مستوى الجمهورية.

شهد المؤتمر عرض العديد من النماذج النسائية الناجحة في العديد من المجالات، لاسيما من الذين تم تكريمهم من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المشاركون في المؤتمر وقوفهم خلف المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأه من إنجازات للوصول للجمهورية الجديدة.

وتم التأكيد كذلك على أهمية المشاركة وتشجيع المواطنين للخروج إلى صناديق الاقتراع والتصويت للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.