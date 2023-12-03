شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: مبادرة منتدى شباب العالم تأكيد على دور مصر لإرساء السلام فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن انطلاق فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية بمنتدى شباب العالم اليوم، تعكس حرص إدارة منتدى شباب العالم على نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

وأوضح "منصور"، أن المبادرة تستهدف تقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، ومن ثم إحلال السلام في كافة أرجاء العالم، علاوة على استبدال آلة الحرب بالحلول السلمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو إحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وللحرب أن تضع أوزارها.

وأشار النائب محمود منصور، إلى أن شباب من أجل الإنسانية تقود المجتمع الدولى إلى ضرورة القيام بالدور المنوط به، خاصة وأن حالة الصمت الغريب حيال هذه الأزمة والحرب القائمة فى قطاع غزة أمر مرفوض، ومن ثم كل هذه التحركات تسهم وتدعم خطوات الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى للحرب من ضرورة وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن المنطقة وعدم الانجراف لتصبح منطقة نزاع كبيرة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال حل الدولتين.

فيما يؤكد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، تأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه المنتدي في القضايا الدولية، وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة.

وأضاف "سالمان"، أن منتدى شباب العالم يقوم بجهود ودور محوري يتكامل مع الدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية سياسيًا وإنسانيًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة، وعبر التاريخ، حيث تدعم الدولة المصرية القضية الفلسطينية بشكل كبير.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن شباب من أجل إحياء الإنسانية تستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمى، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وتابع النائب مصطفى سالمان، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، ومن ثم إحلال السلام في كافة أرجاء العالم.

يذكر أن فعاليات مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، انطلقت اليوم الأحد الثالث من ديسمبر 2023، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمرعلى مدار ثلاثة أيام لعقد جلسات تفاعلية وورش عمل وزيارات متعددة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البنائة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.