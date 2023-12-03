شكرا لقرائتكم خبر عن موقف التشريعات والمبادرات الرئاسية من حقوق ذوى الهمم.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "3 ديسمبر اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة"، موقف التشريعات والمبادرات الرئاسية من حقوق ذوى الهمم، وكانوا ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان صندوق "قادرون باختلاف" أبرز المنح لهم، و3 تشريعات ومبادرات رئاسية لتمكينهم فى المجتمع المصرى، والحبس والغرامة عقوبة التنمر عليهم أو فى حالة إهمال حقوقهم.

3 ديسمبراليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة.. يحتفل العالم بهذا اليوم اعترافاً بحقوق ذوي الهمم المتساوية، وحقهم في العيش بإحترام وكرامة واستقلالية، وأحقيتهم في الحصول على فرص متكافئة لتحقيق النجاح، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، ومصر رائدة في دعم وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال التشريعات والمبادرات الرئاسية والحكومية فى سبيل دعمهم.

ومصر من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007 والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008، والمبادرات الرئاسية لدعم وتمكين ذوي الهمم لم تتوقف في دعم وتمكين ذوي الهمم، وقد انتهجت الدولة ذلك من خلال التشريعات والمبادرات الرئاسية والحكومية فى سبيل دعمهم وآخرها "صندوق قادرون بإختلاف".

في التقرير التالى، نلقى الضوء على ملف كامل عن "ذوى الهمم" فى الدستور والقانون و13 نوعًا من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومبادرات رئاسية لدعمهم وتمكينهم، والعقوبات المقررة حال التنمر على ذوى الهمم وإهمال حقوقهم، وفى الحقيقة التحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات المختلفة لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش فضلا عن تقديم الدعم الكامل.

وإليكم التفاصيل كاملة:

اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.. الرئيس السيسى وضعهم على قائمة الأولويات.. وصندوق "قادرون باختلاف" أبرز المنح.. 3 تشريعات ومبادرات رئاسية لتمكينهم.. والحبس والغرامة عقوبة التنمر عليهم



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