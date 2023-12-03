شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن فى الغربية بحضور آلاف المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية مؤتمر جماهيري حاشد بحضور أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فضلا عن نواب الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مواطن من جميع أنحاء ومراكز محافظة الغربية.

أكد النائب الدكتور عبد الهادى القصبى نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية تحتاج إلى استكمال ما بدأته من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

من ناحيته اعتبر النائب محمد مرعي أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحزب مستقبل وطن المشاركة السياسية واجباً وطنياً وإستحقاقاً دستورياً.

بدوره أوضح النائب محمد عريبى أمين حزب مستقبل وطن بالغربية وعضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن الرئيس استطاع تحقيق طفرة في مجال حقوق الإنسان والحريات وتأسيس الجمهورية المصرية الجديدة.

وقال نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها إن لكل مواطن حق الإدلاء بصوته وحرية التعيبر عن رأيه والاختيار بكامل إدراته دون تميز او تفرقة او التعرض إلى أي ضغوطات.

كما صرح إبراهيم طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية أن الرئيس السيسي ضرب المثال والقدوة في تعامله مع القضية الفلسطينية وإصراره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.