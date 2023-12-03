المتحدث العسكري باسم الحوثيين: أوقفنا الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع باننا أوقفنا الملاحة أمام سفن العدو نصرةً للشعب الفلسطيني، ولفت الى ان القوات المسلحة ستستأنف استهداف اسرائيل بضربات موجعة وقاصمة بعد عودة كيان العدو لشن عدوانه الهمجي على قطاع غزة.

ولفت سريع الى اننا "نخوض اليوم معركة مصيرية مع العدو الاسرائيلي والأميركي ومستمرون فيها حتى يتوقف العدوان على غزة، والأميركي هو من أدار المعركة على اليمن وهو من يدير المعركة اليوم في غزة وفلسطين".

وشدد على ان "من اعتدى على الشعب اليمني من تحالف أنظمة الشر وعصابات المرتزقة هم من يناصرون ويؤيدون الكيان الاسرائيلي في عدوانه الهمجي على غزة، والقوات المسلحة اليمنية جاهزة وحاضرة ومستعدة لكل الخيارات والاحتمالات على أي اعتداء من قبل أنظمة العدوان السعودي الإماراتي".

وتابع: "الأميركيون والاسرائيليون إذا اعتدوا على اليمن سيرتكبون حماقة كبرى وسيكون الرد قوياً ومؤلماً من جانب القوات المسلحة والشعب اليمني العظيم أولي القوة والبأس الشديد، ويكفينا فخراً وشرفاً في اليمن أننا سطرنا موقفاً مشرفاً سيخلده التاريخ في نصرة غزة وفلسطين وخوض معركة المواجهة مع العدو الصهيوني وتوجيه ضربات موجعة لكيان الاحتلال".