المرصد السوري: قصف صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في خراب الجير شمالي الحسكة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قصفا صاروخيا، يرجح أنها من جانب المقاومة الإسلامية في العراق، استهدف قاعدة أميركية في منطقة خراب الجير بريف بلدة رميلان شمالي الحسكة”.
وحسب المرصد، يوجد في القاعدة مدرج لطائرات الشحن العسكرية الأميركية ومهبط للطائرات المروحية، وحولتها القوات الأميركية من مطار زراعي إلى قاعدة ومطار عسكري خاص بها، لافتا إلى أن هذه هي المرة الثامنة التي يتم فيها قصف القاعدة.
وتتعرض القواعد الأميركية في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.
وتنتشر في سوريا تسع قواعد أميركية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور وست في محافظة الحسكة.
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