النشرة: غارة اسرائلية استهدفت احراج الصنوبر بين الفرديس والهبارية

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن غارة اسرائلية استهدفت احراج الصنوبر بين الفرديس والهبارية. وافاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن تعرض محيط ثكنة "حانيتا" العسكرية الإسرائيلية لنيران مباشرة من لبنان.

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