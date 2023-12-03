أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن عدد المصابين إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان نحو موقع عسكري إسرائيلي في "بيت هيلل" شرقي كريات شمونا، ارتفع إلى 11 إصابة بين طفيفة ومتوسطة.
وأوضحت التقارير أن الجنود خرجوا من آليتهم العسكرية قبل استهدافها، وأُصيبوا من الشظايا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 11 جنديا إسرائيليا بجروح طفيفة ومتوسطة إثر استهدافهم شرقي كريات شمونا بصاروخ مضاد للدروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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