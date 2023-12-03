سرايا القدس: قصفنا كيبوتس "كفار سعد" و"كفار عزا" برشقات صاروخية

اعلنت سرايا القدس بانها قصفت كيبوتس "كفار سعد" و"كفار عزا" برشقات صاروخية. بدورها، اعلنت كتائب القسام انها استهدفت دبابة صهيونية في جنوب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".

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