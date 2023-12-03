تعرضت أطراف بلدة طيرحرفا لقصف مدفعي عنيف، كما استهدفت غارة معادية اطراف حولا ووادي السلوقي. واستهدفت غارة جوية معادية اطراف بلدة بيت ليف، فيما نفذت طائرة مسيرة معادية قرابة الثالثة وعشر دقائق من بعد ظهر اليوم غارة جوية حيث استهدفت بصاروخ موجه الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة عيتا الشعب.

كانت هذه تفاصيل خبر القصف الاسرائيلي طال اطراف طيرحرفا واطراف حولا ووادي السلوقي وأطراف بلدة بيت ليف وعيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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