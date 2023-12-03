اطمأن عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غلاغر، إلى صحة البابا فرنسيس، متمنياً "له الشفاء العاجل، وكانت مناسبة للتداول بالتطورات المُقلقة إقليماً والحرب الدائرة في غزة، والإسراع في وضع حدّ للإرهاب الذي يُمارَس بحق المدنيّين الفلسطينيين.، فضلاً عن الأوضاع الداخلية في لبنان".
وكان الرأي مُتّفقاً على "ضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وأن يُستكمل المسار الديمقراطي فتُنجّز محطّته النهائية والحاسمة بسلام وأمان من خلال تشكيل حكومة جديدة قادرة على الإنتاج والعمل كي تفوز بثقة المُجتمع الدولي الصديق الذي ينتظر مدّ يد المُساعدة للشعب اللبناني وإنقاذه".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن اتصل بوزير خارجية الفاتيكان للاطمئنان على صحة البابا: كان الرأي متفقا على ضرورة انتخاب الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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