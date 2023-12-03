ميقاتي التقى السيسي وبحث مع مدير "توتال إنرجيز" في ملفي التنقيب وتوليد الكهرباء على الطاقة الشمسية

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركتهما في"قمة المناخ" (كوب 28) في دبي بالامارات العربية المتحدة، وجرى خلال الاجتماع بحث الوضع في لبنان وغزة والجهود المصرية لوقف العدوان الاسرائيلي على القطاع والتوصل الى وقف اطلاق النار تمهيدا للعودة الى البحث في حل شامل، يأخذ بعين الاعتبار الحقوق الفلسطينية.

كما اجتمع ميقاتي، في حضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية باتريك بوانييه. وتم خلال الاجتماع البحث في التقرير الدوري الذي تعده "توتال إنرجيز" بشأن اعمال الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الاقليمية اللبنانية، وامكان استئناف اعمال الحفر في موقع ثان في البلوك 9. وقد اشار بوانييه الى ان هذا الامر رهن التقرير بالنتائج التي حصلت حتى الان.

كما تطرق البحث الى امكان الحفر في البلوكين رقم 8و10 والعرضين اللذين تقدمت بهما "توتال انرجي".

وقد تمنى رئيس الحكومة الاسراع في تقديم التقرير ليصار، في ضوء النتائج، البحث في الخطوات المقبلة.

كذلك جرى البحث في العرض المقدم من شركتي "توتال إنرجيز" و"قطر انرجيز" في ما يتعلق بتوليد الكهرباء على الطاقة الشمسية في أسرع وقت.