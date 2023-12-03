واشنطن تعيد النظر فـي إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلنت الولايات المتحدة بأنَّها تُعيد النظر في إمكانية تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا، في ظل عدم تحقيق أيِّ تقدُّم باتِّجاه الإفراج عن الأميركيين المعتقلين بشكل «غير منصف» و«السجناء السياسيين». وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية بأنَّ واشنطن ترحب أولًا بالإعلان الصادر في كراكاس الخميس عن اتفاق يسمح لقادة المعارضة الساعين لمنافسة نيكولاس مادورو في انتخابات 2024 الرئاسية للطعن في قرار عدم أهليتهم للترشح. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر «هذا تطوُّر مهم»، مؤكدًا في البيان الصادر بعنوان «إعادة النظر في تخفيف عقوباتنا على فنزويلا» بأنَّ الولايات المتحدة تدعو إلى «إعادة جميع المرشحين».

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