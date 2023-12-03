الصحة العالمية: الوضع فـي غزة مرعب

جنيف ـ وكالات: وصف المدير العام لمنظَّمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم جيبرييسوس الوضع في قطاع غزَّة بالمرعب.

وقال في تغريدة على حسابه بمنصَّة إكس إنَّ التقارير الواردة عن الأعمال العدائية والقصف العنيف المستمر في غزَّة تثير الرعب، مطالبًا بوقف إطلاق النار على الفور. كما وصف الأوضاع في مجمَّع ناصر الطبي، وهو الأكبر في جنوب القطاع بأنَّها «غير ملائمة على الإطلاق لتقديم الخدمة الصحية، مضيفًا أنَّ طاقمًا من المنظَّمة زار المجمَّع الطبي الضَّخم فوجده «يكتظُّ بألف مريض وهذا أكثر بثلاثة أمثال من طاقته الاستيعابية». وأضاف «مجمَّع ناصر الطبي به عدد لا يحصى من الباحثين عن مأوى ويملؤون كلَّ ركن من أركانه.. المرضى يتلقون الرعاية على الأرض ويصرخون من الألم».

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