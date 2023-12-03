رئيس سيراليون يؤكد «احترام القانون» فـي مواجهة محاولة الانقلاب

فريتاون ـ ا.ف.ب: أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو أنَّ حكومته ستتعامل مع محاولة الانقلاب التي جرت الأسبوع الماضي بشكلٍ مدروس يستند إلى «احترام القانون».

وقال الرئيس إنَّ «محاولة الانقلاب سيتم التعامل معها من قِبل حكومتي كمجرَّد مسألة انتظام عام وليس كمسألة سياسية، قبلية، أو دينية». وشدَّد على أنَّ «ردَّنا على أحداث 26 نوفمبر سيكون مدروسًا ويحدِّده عامل واحد فقط: احترام القانون، لا أكثر ولا أقل».

وهاجم مسلحون صباح 26 نوفمبر، منشآت للجيش شملت مخزنًا للسلاح وثكنتين وسجنين، إضافة إلى مركزين للشرطة، وخاضوا مواجهات مع قوات حفظ الأمن. وأسفرت المواجهات عن مقتل 21 شخصًا بينهم 14 جنديًّا، وفق وزير الإعلام شيرنور باه.

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