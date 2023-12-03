شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: قصفنا مقر الدفاع الجوي الأوكراني في دنيبرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن قواتها قصفت موقعا قياديا محصنا للدفاع الجوي والإنذار في "شرق" أوكرانيا بمدينة دنيبرو.

وقالت إنها نفذت هجمات مشتركة استخدمت فيها الطيران التكتيكي العملياتي والطيران العسكري، والطارات المسيرة وقوات المدفعية والصواريخ.

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وزارة الدفاع الروسية

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 12 طائرة مسيرة وصاروخ كروز على أوكرانيا خلال الليل، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت عشر طائرات مسيرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أيضا في إفادتها اليومية أنها قصفت مستودعات للوقود في مناطق ميرهورود وبولتافا ومدينة خميلنيتسكي وترسانة للذخيرة في منطقة ميكولايف فضلا عن شنها هجوما على جنود ومعدات في 107 مناطق مختلفة.