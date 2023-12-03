أوكرانيا تعلن إحباط هجمات جوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها أحبطت هجمات ليلية جديدة استخدم فيها صاروخ وطائرات مسيّرة.

وأكّد سلاح الجو الأوكراني أن الهجمات استخدمت فيها 12 مسيّرة، أسقطت عشرة منها.

وأسقط كذلك صاروخ من طراز «Kh-59»، وفق التقرير اليومي لسلاح الجو الأوكراني.

عززت كييف أنظمتها الدفاعية الجوية من خلال أسلحة غربية منذ الشتاء الماضي.

لكن كييف تؤكد أنها تحتاج إلى مزيد من الأسلحة لحماية مناطقها.

كما تعرضت قرية «سادوفي»، الواقعة قرب مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا على ضفاف نهر دنيبرو، لقصف حسبما قال رومان مروتشكو رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون.