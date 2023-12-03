الإمارات وتركمانستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد ، مع رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف، جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات خاصة المجالات التنموية بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الطرفان - الذي عُقد بمقر مؤتمر "COP28" في مدينة إكسبو دبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - إلى القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر ودوره في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

وأكد محمدوف متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده والإمارات على الأصعدة كافة بما فيها قضايا العمل المناخي، معربا عن تقديره للأدوار المتميزة التي تقوم بها الإمارات في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها على الصعيدين الوطني والعالمي، منوها بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم وما تجسده من حرص كبير على دعم العمل المناخي الدولي من أجل صالح البشرية ونهضتها.