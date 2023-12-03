مجلس الأمن القومي الأمريكي: لا يوجد جدول زمني لاستئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، إنه لا يعرف الجدول الزمني لاستئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس بعد تجدد القتال مرة أخرى.

وأوضح كيربي في تصريحات إعلامية وفقا لما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة مازالت تعمل بجدية في محاولة لإعادة الأطراف لطاولة الحوار.

وقال كيربي: "لا توجد مفاوضات رسمية جارية الآن بسبب حماس نظرا لفشلها في وضع قائمة أخرى للنساء والأطفال الذين يمكن إطلاق سراحهم.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "للأسف توقفت المفاوضات ومع ذلك لم نتوقف عن مشاركتنا ومحاولة إعادة هؤلاء إلى المسار الصحيح".

وانتهت الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحماس أمس الأول الجمعة، وخلال الهدنة التي استمرت أسبوعا، أطلقت حماس سراح أكثر من 100 رهينة مقابل إطلاق إسرائيل سراح حوالي 240 سجينا فلسطينيا.

مجزرة جديدة في جباليا تسفر عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين

وفي سياق متصل أكدت وكالة أنباء وفا الفلسطينية سقوط عشرات الشهداء من الفلسطينيين في مجزرة جديدة في جباليا .

واستشهد صباح اليوم عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت الوكالة بأن أكثر من 60 شهيدا ارتقوا في جنوب قطاع غزة وتحديدا في خان يونس بعد قصف الطائرات بعشرات الصواريخ مناطق عديدة شرق ووسط المدينة، نقلوا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي.

وأضاف أن طائرات الاستطلاع قصفت منزلا لعائلة الفرا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية السوري من تبعات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هجماته الجوية على سوريا، مشيرا إلى ضرورة إدانتها، والعمل على وقفها من قبل الأمم المتحدة.

ومن جهته، استعرض المسئول الأممي التطورات الأخيرة في غزة وانعكاساتها على عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وغيرها من بعثات حفظ السلام مع الدول المعنية في المنطقة، مؤكدا أهمية ولاية اللجنة وضرورة تأكيد الدعم الدولي لعملها.