COP28| رئيس جنوب إفريقيا يحث على تمويل جديد لدعم الدول الضعيفة

ياسر رشاد - القاهرة - حث الرئيس سيريل رامافوزا جنوب إفريقيا قادة العالم ، المجتمعين في COP28 ، على بذل المزيد من الجهد من أجل البلدان الفاسدة التي تتحمل بشكل غير متناسب تأثير أزمة المناخ.

قال رامافوزا ، إن تعد البلدان الأفريقية من بين أكثر البلدان عرضة لآثار المناخ سريع التغير ويتعين عليها التكيف وبناء القدرة على الصمود في سياق مستويات التنمية المنخفضة تاريخيا والقدرات المحدودة للغاية."

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، تاريخيا ، أطلقت الدول الصناعية معظم انبعاثات الكربون التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي.

تحدث الرئيس سيريل رامافوزا، في اليوم الثاني، من محادثات المناخ الدولية في دبي، وهو من بين أكثر من 170 من قادة العالم الذين من المقرر أن يخاطبوا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي.

في اليوم الأول من مؤتمر المناخ، انتهت جميع الدول تقريبا من إنشاء صندوق لتعويض البلدان التي تكافح من أجل التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ COP28 في دبي، يوم الخميس، 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه تم تخصيص 420 مليون دولار في الساعة الأولى من الإعلان.

ورحب رامافوسا بهذه الخطوة لكنه دعا إلى زيادة تمويل المنح، "لا يمكن أن يكون هناك بديل عن التمويل العام الجديد والقابل للتنبؤ وعلى نطاق واسع والمناسب لدعم ومساعدة البلدان النامية ذات الاقتصاد على بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. بعد كل شيء ، لم يكن الكثير منهم مسؤولين حتى عن الأضرار التي لحقت بالمناخ كما نراه الآن ".

ليس على مستوى المهمة

ويبلغ إجمالي المبلغ الملتزم به حتى الآن ما يزيد قليلا عن 576 مليون دولار، وفقا لإحصاء أجراه مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهي مجموعة مناصرة للبيئة.

وقال نشطاء إن العرض الأمريكي غير كاف على الإطلاق من أكبر ملوث تاريخي في العالم.

ووصف بينيشي ألبرت من تحالف العدالة المناخية ذلك بأنه "مهين".

وقالت: "إنه مبلغ تافه ومخجل من المال يظهر أن الولايات المتحدة غير مهتمة تماما بتحديد الأولويات أو المساءلة عن التأثيرات المناخية التي تواجهها مجتمعات الخطوط الأمامية".

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 17.5 مليون دولار.

ومع ذلك ، فإن قادة أكبر دولتين ملوثتين للكربون - مسؤولين عن أكثر من 44٪ من انبعاثات العالم - ليسوا هناك للحصول على الرسالة الشخصية.

يجلس الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ خارج مؤتمر الأطراف هذا ، بعد أسابيع فقط من الإعلان عن اتفاقية ثنائية للمساعدة في خفض انبعاثات الميثان.