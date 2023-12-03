روسيا تؤكد فشل التواصل مع بعض الروس العالقين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت المتحدثة باسم البعثة الروسية لدى السلطة الفلسطينية علياء زاريبوفا، أن روسيا تواصل جهودها للتواصل مع المواطنين الروس في قطاع غزة الا أن الاتصالات فشلت بالفعل مع بعضهم.

وقالت زاريبوفا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "الدبلوماسيين الروس لم يتحققوا بعد من مقتل مواطن روسي في قطاع غزة".

وأوضحت المتحدثة باسم البعثة الروسية في فلسطين أن "فشلنا في الاتصال ببعض الروس ونواصل جهودنا للاتصال بهم".

استئناف جهود إجلاء المواطنين الروس

وذكرت البعثة الروسية لدى فلسطين امس السبت، أنه تم استئناف جهود إجلاء المواطنين الروس وعائلاتهم من قطاع غزة.

كما أعلنت زاريبوفا أمس أن "الدبلوماسيين الروس في رام الله تلقوا معلومات عن مقتل مواطن روسي في قطاع غزة، ويجرى التحقيق حاليا من قبل الدبلوماسيين الروس عقب تلقي معلومات عن مقتل مواطن روسي في قطاع غزة.

وأضافت"لقد حصلنا على معلومات من مواطنينا في قطاع غزة عن وفاة المواطن الروسي ماجد حسون أمس الاول الجمعة نتيجة غارة إسرائيلية على المنزل الذي يعيش فيه والده وأقاربه الآخرين جراء انتهاء الهدنة بين اسرائيل وحماس".

وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، إنه "لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع ونحن نقاتلهم في أوكرانيا"، مؤكدا أن "مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية"... وأضاف بوتين "أزمة الشرق الأوسط بدأت بهجوم إرهابي ضد إسرائيليين لكنهم قاموا بانتقام جماعي ضد مدنيي غزة".