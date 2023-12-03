شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا جماهيريا للشباب لدعم المرشح الرئاسى "السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب المصريين الأحرار مؤتمرًا جماهيريًا نوعيّا للشباب علي وجه الخصوص، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأحد القاعات الكبري بمحافظة أسوان، التي وصفها الرئيس مسبقًا بأنها عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي والأفريقي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد الأمين العام للحزب بأسوان، وأشرف صابر عضو الهيئة العليا للحزب بالصعيد وأعضاء الحزب، عمرو عبد العظيم عضو الهيئة العليا، ورجال الدين المسيحي والدين الإسلامي وجميع القيادات الشعبية والبرلمانية والحزبية والكيانات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي من ممثلي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي وتحيا مصر وحياة كريمة وشباب المحافظات الحدودية وقيادات المجتمع الأسواني من العمد والمشايخ وشباب وطلاب جامعة أسوان والمعاهد الفنية.

وبدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها فضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز، ثم رحب الدكتور أحمد غلاب أمين الحزب بالحضور وأكد خلال كلمته علي حب أهالى أسوان للرئيس السيسي، كما وجه الحضوررسالة حب وتأييد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نجح فى استعادة الدولة المصرية هيبتها والعمل الجاد علي تثبيت أركانها من أجل إعادة مكانتها إقليميا وعربيا وأفريقيا وعالميا.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان " المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واجب وطني"، وقال "غلاب" إن دعم وتأييد الرئيس يأتي لتحقيق طموحات المصريين والتي تتوافق مع أهداف ورؤية الحزب ومن أهمها النهوض بمصرنا الحبيبة والعمل علي كونها وطن يتساوي فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي شكل من أشكال التمييز ،وهذا ما يهدف إليه الحزب لتكون مصر دولة متقدمة من خلال النهوض بمصر إقتصاديا واجتماعيا وعلميا فإن الارتقاء بالتعليم من أهم أنواع الإستثمار في العقول بما يعود بالرخاء والرفاهية علي الشعب المصري.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أن أمانة حزب المصريين الأحرار بأسوان تدعوكم للمشاركة الفعالة والإيجابية في العملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر؛ ومما لاشك فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أن أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهناك ترحيب واسع المدي بين مختلف الأطياف السياسية والشعبية، وجاء ترشحه تلبية واستجابة لنداء ملايين المواطنين الذين خرجوا فى كل ميادين الجمهورية لمطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين أنه الأجدر لهذه المرحلة القادمة لاستكمال سلسلة الإنجازات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

كما جدد الحزب العهد برئاسة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز التحديات، وتثبيت أركان الدولة حفاظًا على وطننا العظيم قويا شامخا بعيدا عن المخاطر التي تحف بنا.

وأضاف أشرف صابر، عضو الهيئة العليا للحزب بالصعيد أن الحزب يرى تعددية المرشحين في السباق الرئاسى ما هو إلا دليل قاطع للحياة ديمقراطية حقيقية وذلك من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخى بصورة طيبة تليق بالمصريين شعبًا ودولة.

واعتلي المنصة العديد من النواب والمتحدثين من السياسين وممثلي الأحزاب الذين أكدوا علي التأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا ردا للجميل علي ما حققه الرئيس خلال التسع السنوات الماضية، والذين عملوا علي دعوة الشباب للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم .