شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب: مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات الرئاسة تدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أنه في إطار دور اللجنة بمتابعة أوضاع المصريين بالخارج فإن المشاركة الكثيفة والإيجابية التي تمت من المصريين في الخارج إبان تصويتهم في الانتخابات الرئاسية الراهنة تدعو للفخر والاعتزاز بدورهم الوطني الذين يتمسكون به إيمانا منهم بقيمة الوطن واستمرار مسيرته نحو المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار رغم بعد المسافة بين مقار الانتخابات في بعض الدول بسفاراتنا بالخارج وتجمع الجاليات مما أدى لقيادتهم سياراتهم لمسافات كبيرة مع برودة كبيرة للطقس وهو ما سيكون محل نقاش وبحث في اجتماعات لجنة العلاقات الخارجية في المستقبل خاصة في ضوء الاستحقاقات الدستورية القادمة وذلك في إطار رقابة اللجنة للوزارات التي تقع في نطاق رقابتها البرلمانية.

وتابع كريم درويش أن الدولة المصرية بقيادتها الوطنية الحكيمة أولت المصريين في الخارج اهتماما بالغا عبر إنشاء وزارة تعنى بشئونهم اضطلعت بدور بارز في تفعيل التواصل مع الجاليات في الخارج، وتفعيل مؤتمرات مصر تستطيع للأخذ برؤى المصريين في الخارج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المبادرات لربطهم بالوطن الأم.

ولفت درويش إلى أن المشاركة الإيجابية والكثيفة للمصريين في الخارج تجسد الجهود الوطنية المصرية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان داخليا وخارجيا فقد بات المصريون في الخارج جزء من تلك المنظومة مثل مواطني الداخل وتعمل الدولة بكافة أجهزتها لتفعيل تلك الحقوق تجاه المصريين في الخارج.

وأشار كريم درويش للدور الذي قام به أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وبصفة خاصة أعضاءها عن المصريين بالخارج في العمل على تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني وحق للمصريين في الخارج.

واختتم رئيس خارجية النواب بان الوعي والإدراك للموطنين المصريين في الخارج والداخل بمتطلبات المرحلة الدقيقة التي يمر بها الإقليم والعالم وما يتصل بالتهديدات على كافة المستويات الاستراتيجية للدولة المصرية المحروسة -بإذن الله- بوعي شعبها واصطفافه خلف قيادة وطنية مخلصة التي عملت وتعمل على درء كافة التهديدات والقيام بدور فاعل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو السبيل الوحيد لتحقيق ما يرنو إليه الوطن.