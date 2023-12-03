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شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" تطلق سلسلة من الندوات التثقيفية بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات والان مع تفاصيل الخبر
شارك بالندوة اللواء صلاح عبد العزيز، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للنساجون الشرقيون والذي أكد أن الدولة تستهدف خلال المرحلة الحالية، تعزيز دور القطاع الخاص الوطني ، في النشاط الاقتصادي، معلنا بالنيابة عن كل العاملين في مجموعة النساجون الشرقيون، تأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها.
كما شارك المهندس نادر أحمد، والدكتورة مريم محمود أعضاء مبادرة "ابدأ"، للتعريف بالمبادرة وأهدافها ومحاور عملها، ودورها في دعم ومساندة المصانع، لزيادة نسب المكون المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما شارك من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الباحث/ محمود سلامة، والذي أكد على أهمية ودور المشروعات القومية في تحسين جودة حياة المواطن المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، والدكتور/ شادي محسن الذي أشار إلى جهود الدولة المصرية ودورها في دعم القضية الفلسطينية.
وشهد فعاليات الندوة، عدد من قيادات مجموعة النساجون الشرقيون، اللواء علاء شحاتة ، واللواء محمود أمين ، واللواء بهجت فريد ، ويوسف عبّد العزيز ، وقدم فعاليات الندوة المستشار الإعلامي لمجموعة النساجون الشرقيون ، الدكتور عادل اليماني، وذلك بحضور ما يقرب من 1000 عامل وفني، وبمشاركة عدد من أعضاء مبادرة ابدأ.
ندوة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ
ندوة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ
خلال الندوة
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