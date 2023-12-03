"اتحاد شباب الخارج": المصريون بالخارج أبهروا العالم بمشاركتهم فى الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، أن المصريين بالخارج أبهروا العالم بالمشاركة التاريخية في انتخابات الرئاسة، وأثبتوا للجميع أن الشعب المصرى ملتف حول قيادته السياسية.

وقال شريف النسيري، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، إن الجالية المصرية قدمت ملحمة وطنية كبيرة علي مدار اليومين الماضيين، ولا زالوا مستمرين لليوم الثالث علي التوالي، في ضرب أروع المثل في المشاركة الإيجابية لرسم مستقبل الوطن .

وأوضح النسيري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، سخر جميع امكانيات الدولة لتحقيق جميع مطالب المصريين بالخارج، وهو الاهتمام الذي لم نشاهده في عهد أي رئيس سابق، متابعا : "الرئيس السيسي منح ملف المصريين بالخارج قبلة الحياة ".

وشدد علي أهمية استكمال المصريين بالداخل، تلك الصورة المشرفة في الانتخابات الرئاسية في أيام التصويت بالداخل ١٠-١٢ ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية في شكل يعبر عن حرص المصريين علي ممارسة دورهم وواجبهم الوطنى تجاه وطنهم.

مشاركة كثية للجاليات المصرية فى الانتخابات

بعلم مصر .. الجاليات المصرية تشارك فى التصويت

مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية