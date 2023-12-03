قوى الامن: إحباط عملية تهريب 38 شخصاً من الجنسية السورية عبر البحر من قبل مفرزة حلبا القضائية

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات الهجرة غير الشّرعية عبر البحر، توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول اختباء مجموعة من الأشخاص من الجنسية السورية داخل مبنى في محلة وادي الريحان - عكار بانتظار تهريبهم إلى أوروبا عبر مراكب الموت".

ولفتت الى انه "بتاريخ 30-11-2023، دهمت قوة من المفرزة المكان المذكور، حيث ألقت القبض على /38/ شخصًا من الجنسية السورية بينهم /5/ قُصَّر. كما أوقفت كلا من:

- ز. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)

- ح. د. (مواليد عام 2004، لبناني)

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".