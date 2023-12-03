حزب الله: استهداف موقعي الراهب وراميا بالأسلحة المناسبة

اعلن حزب لله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:30) من عصر يوم الأحد 3-12-2023 موقع الراهب بالأسلحة المناسبة".
وفي باين اخر، اعلن حزب الله بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:30) من عصر يوم الأحد 3-12-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة".
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