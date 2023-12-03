القسام: فجرنا نفقاً مفخخاً بقوة إسرائيلية راجلة في حي الشيخ رضوان واستهدفنا قوات النجدة بقذائف الهاون

اعلنت كتائب "القسام" بانها فجرت نفقاً مفخخاً بقوة إسرائيلية راجلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وأوقعت فيها إصابات محققة، ثم استهدفنا قوات النجدة بقذائف الهاون.

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