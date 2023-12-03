مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: إطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن صوب مدمرة أميركية وسفن تجارية بالبحر الأحمر

اعلن مسؤول بوزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" في حديث لقناة "الجزيرة" عن "إطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن صوب المدمرة الأميركية "كارني" وسفن تجارية بالبحر الأحمر".
وفي السياق، تحدثت مصادر ملاحية يمنية عن إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان استهدفهما أنصار الله الحوثيون في البحر الأحمر.
الى ذلك، اشارت مصادر أمنية بحرية الى إن سفينة لنقل البضائع السائبة تعرضت لهجوم من طائرتين مسيرتين على الأقل في أثناء إبحارها في البحر الأحمر اليوم الأحد.
وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "آمبري" إن سفينة حاويات أخرى ورد أنها أصيبت بأضرار من هجوم بطائرات مسيرة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي ميناء الحديدة بشمال اليمن.
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