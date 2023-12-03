الحرب على غزة.. إسرائيل ترتكب مجــ..ــزرتين في مخيم جباليا وحي الشجاعية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر جديدة في مخيم جباليا وحي الشجاعية شمال القطاع، اليوم الأحد.

ووفقا لما نشرته وكالة «معا»، فقد أكدت الوزارة سقوط العشرات من الشهداء والجرحى، في ظل صعوبة وصول الطواقم الطبية إلى المكان.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 60 شهيدا ارتقوا في جنوب قطاع غزة وتحديدا في خان يونس، بعد قصف الطائرات بعشرات الصواريخ مناطق عديدة شرق ووسط المدينة، نقلوا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي.

وأضافت أن طائرات الاستطلاع قصفت منزلا لعائلة الفرا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

كما استهدفت مقاتلات الاحتلال منازل المواطنين في مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين تم نقل أعداد كبيرة منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وفي مدينة غزة، قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف حيي الزيتون والشجاعية ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، حيث نقل عدد كبير منهم إلى مستشفى المعمداني، كما أن أعدادا كبيرة تحت الأنقاض.

وقصفت مدفعية الاحتلال مركبتين مدنيتين في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، قصفت الطائرات منازل المواطنين في مخيم جباليا، وبلدة بيت لاهيا، وتم نقل عشرات الشهداء والإصابات إلى مستشفيات: الإندونيسي، وكمال عدوان، والعودة، شمال القطاع.

ويتزامن قصف الطيران الحربي مع قصف من المدفعية والزوارق الحربية على أحياء مختلفة من القطاع، خاصة على المناطق الشرقية والساحلية الغربية.

وأوضحت الوكالة أن آلة الحرب الإسرائيلية قطعت الطرق الواصلة بين وسط وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى قطع الطريق بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وصرح مدير مستشفى أبو يوسف النجار، الدكتور مروان الهمص، بأن المستشفى استقبل خلال ساعات الليل وحتى الفجر 10 شهداء وعشرات الجرحى غالبيتهم أطفال ونساء.

وأوضح "الهمص"، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، أن هناك إصابات كثيرة بالكسور في العظام وإصابات أخرى خطيرة بالصدر والبطن، مبينا أنه تم التعامل مع عدة إصابات وإجراء عمليات رغم قلة الإمكانيات وندرة الاختصاصيين ما ينذر بوقف الخدمة في قسم الاستقبال.

وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية للمشفى انخفضت من 63 سريرا إلى 42 بعد خروج قسم الأطفال عن الخدمة وكان يجري إعادة تأهيله لاستقبال الجرحى، موضحًا أن عدد الجرحى في المشفى وصل إلى 125، علما أن مستشفى أبو يوسف النجار هو أصغر مشافي قطاع غزة.