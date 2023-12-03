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سفينة بريطانية تتعرض لقصف صاروخي قبالة اليمن

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت مجموعة أمنية بحرية مقرها في بريطانيا، أن "السفينة مملوكة لبريطانيا وكانت قد تعرضت لقصف صاروخي خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر".

وقالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن "السفينة - التي لم يذكر اسمها - والتي ترفع علم جزر البهاما "أصيبت بصاروخ" أثناء إبحارها جنوبا على بعد حوالي 35 ميلا بحريا قبالة الساحل الغربي لليمن".


وأضافت: "كانت السفينة المتضررة تصدر نداءات استغاثة تتعلق بوجود قرصنة / هجوم صاروخي".

من جهتها، أبلغت وكالة أخرى عن "نشاط محتمل لطائرات بدون طيار في تلك المنطقة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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