شكرا لقرائتكم خبر عن الثلوج تلغي عشرات الرحلات الجوية في مطار بأمستردام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُلغيت اليوم الأحد عشرات رحلات الطائرات من وإلى مطار سخيبول في أمستردام بسبب تساقط ثلوج من المتوقع أن تصل إلى هولندا بعد ظهر اليوم.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمطار سخيبول نحو منتصف اليوم الأحد بإلغاء حوالي 150 رحلة قادمة ومغادرة.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم)، المستخدم الرئيسي للمطار، لوكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) إنها ألغت 65 رحلة متجهة إلى أوروبا في فترة العصر والمساء.