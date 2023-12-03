شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يعتقل 14 إرهابياً خلال عمليات أمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الأمن الباكستانية 14 إرهابياً خلال عمليات أمنية شنتها في عدد من مدن إقليم البنجاب وذلك للقضاء على شبكات الإرهاب.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن بين المعتقلين قادة بارزين في "حركة طالبان باكستان" و"جماعة الأحرار" المحظورتين. وأضافت أن عمليات الاعتقال تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة حددت مواقع الإرهابيين ونشاطهم.