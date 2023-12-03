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الأمن الباكستاني يعتقل 14 إرهابياً خلال عمليات أمنية

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الأمن الباكستانية 14 إرهابياً خلال عمليات أمنية شنتها في عدد من مدن إقليم البنجاب وذلك للقضاء على شبكات الإرهاب.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن بين المعتقلين قادة بارزين في "حركة طالبان باكستان" و"جماعة الأحرار" المحظورتين. وأضافت أن عمليات الاعتقال تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة حددت مواقع الإرهابيين ونشاطهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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