شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات لقوات روسية بإطلاق النار على جنود أوكرانيين مستسلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم مسؤولون أوكرانيون موسكو بارتكاب جريمة حرب بعد أن أظهر تسجيل مصور غير واضح الدقة عدة جنود يطلقون النار على جنديين مستسلمين خرجا من مخبأ تحت تهديد السلاح.

ويظهر في المقطع المصور المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي والذي لم يتسن التحقق منه، جنديا يخرج من خندق في ساحة المعركة ويداه مرفوعتان ثم وهو ملقى على الأرض، وبعدها يتعثر جندي ثان ويستلقي أيضا.

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الزي العسكري الروسي

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني "يظهر التسجيل المصور مجموعة ترتدي الزي العسكري الروسي بينما تطلق النار من مسافة قريبة على جنديين غير مسلحين يرتديان زي القوات المسلحة الأوكرانية كانا يستسلمان".

وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب خلال حربها المستمرة منذ 21 شهرا في أوكرانيا. وتقول كييف إن روسيا تنتهك قواعد الحرب بشكل منهجي.

القانون الإنساني الدولي

وعلق أمين مظالم حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت عبر تيليجرام "إعدام من يستسلم هو جريمة حرب!".

وأضاف "اليوم ظهر على الإنترنت مقطع مصور لإعدام جنود روس جنديين أوكرانيين استسلما وصارا أسيرين.. هذا انتهاك آخر لاتفاقات جنيف وعدم احترام للقانون الإنساني الدولي".

وأوضح مكتب المدعي العام أن الحادث وقع في بوكروفسك، وهي منطقة كبيرة في دونيتسك تمتد بالقرب من أفدييفكا التي شهدت بعضا من أعنف المعارك خلال الأسابيع القليلة الماضية.