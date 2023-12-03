الحوثيون يستهدفون مدمرة أمريكية وسفينتين إسرائيليتين

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول في البنتاجون إن صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن من قبل جماعة أنصار الله الحوثي صوب المدمرة الأميركية كارني وسفن تجارية بالبحر الأحمر.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر ملاحية يمنية بإصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان بفعل هجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثيون في البحر الأحمر.

وفي سياق متصل أعلن مشروع نزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الأحد، نزع 758 لغما أرضيا وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الماضي.

وذكر المشروع - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - أن الفرق الميدانية أزالت الأسبوع الماضي 758 لغماً أرضياً وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، منها 600 ذخيرة غير منفجرة و115 لغماً مضاداً للدبابات، و22 آخر مضاد للأفراد، و21 عبوة ناسفة.

وأشار إلى أن فرق إزالة الألغام التابعة للمشروع قامت بتطهير 269,487 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية الأسبوع الماضي.

ونقل البيان عن مدير المشروع أسامة القصيبي، القول إن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع نهاية يونيو 2018م وحتى الأول من ديسمبر الجاري 423.794 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، مع المديرة التنفيذية للعمليات بالبنك الدولي آنا بيردي مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، وتطويع خطط التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة.