تفاصيل المرحلة الثالثة للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”

ياسر رشاد - القاهرة - جدارات.. اهتم الكثير من السعوديين بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، بالتزامن مع إعلان صندوق تنمية الموارد البشرية إطلاق المرحلة الثالثة من الإصدار التجريبي للمنصة اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023م.

المرحلة الثالثة من الإصدار التجريبي لجدارات

وتشمل المرحلة الثالثة من الإصدار التجريبي لجدارات:

- إتاحة التسجيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية في المنصة.

- نشر إعلانات منصة جدارات الوظيفية والتقديم عليها، وذلك بهدف تحسين آلية إعلان الوظائف في كافة القطاعات، وسهولة وصول الباحثين عن عمل لتلك الفرص الوظيفية.

- إتاحة إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة.

- طرح قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف.

- إمكانية جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف.

- تحقق المنصة موائمة رقمية سلسة شاملة وفاعلة، وفق معايير الدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل، والتواصل مع المستفيدين.

رابط المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"

ويمكن الدخول للمنصة عبر موقعها الإلكتروني كما يمكن التواصل مع الحسابات الرسمية للصندوق، أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030، للاستفادة من خدماتها، وذلك عبر الرابط التالي.. https://jadarat.sa/LandingPage

نبذة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

جدارات.. المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف هي منصة وطنية تهدف بأن تكون الممكن الرئيسي لتوظيف القوى العاملة السعودية، وذلك من خلال تسهيل رحلة الباحثين عن العمل في استكشاف جميع وظائف القطاع العام والخاص في سوق العمل السعودي وهذ هي رؤيتها الأساسية، موضحة عبر موقعها الإلكتروني أن رسالتها تكمن في رفع جودة حياة المواطنين عبر إيجاد وظائف تناسب تخصصاتهم و الحث على الاستمرارية والتطور المهني للمواطن.