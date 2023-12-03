ضبط 400 ألف دولار وأقراص مخدرة مع راكبين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولتي تهريب أقراص مخدرة وخوالي 400 ألف دولار، وذلك بمبني الركاب رقم ٢ مع راكبين وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانوني معهم.

وقالت مصادر بالمطار، إن رجال الجمارك اشتبهوا في راكب مصري قادم من الدوحة على الطائرة القطرية، وبتفتيشه عثر معه على ١٩٦ كبسولة لعقار الترامادول المخدر، تم الضبط بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وحسن مختار رئيس القسم المشرف على الصالة.

والمحضر الثاني لراكب مصري قادم من كازابلانكا على الطائرة المغربية، حاول تهريب ما يقارب ٤٠٠ ألف دولار في قاعات سحرية أسفل حقائبه وداخل أحذيته وملابس بالحقائب دون افصاح عنها للجمارك، تم الضبط بواسطة كل من محمد نبيل طلب مأمور اللجنة الجمركية وسامي نبيل وأحمد فتحي ومصطفى السيد مأموري الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة عمرو غزال ومحمد موافي رئيس القسم تحت إشراف جمال أحمد السيد مدير الحركة.

وأمر صبحي ربيع مدير الإدارة وأيمن شملول نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام ١٢٨ و ١٣٣ للراكبين وذلك بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.